Kocaeli Hava Durumu! 13 Mayıs Çarşamba Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü, Kocaeli'de hava durumu yer yer sağanaklarla birlikte 24 derece civarında olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 24 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 12 dereceye düşmesi bekleniyor. Gün boyunca sıcaklıkların 12 ile 24 derece arasında değişeceği öngörülüyor.

Rüzgarın hızı yaklaşık 5 km/saat civarında olacak. Nem oranı ise %90 seviyesinde seyredecek. Yüksek nem oranı, sıcaklıkları daha yüksek hissettirebilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları gözlemlenecek. 14 Mayıs Perşembe günü hava sıcaklığı 16 derece civarında olacak. 15 Mayıs Cuma günü sıcaklıklar 21 dereceye yükselecek. 16 Mayıs Cumartesi günü ise 26 dereceye ulaşması bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 16 ile 26 derece arasında değişecek. Sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğini göz önünde bulundurmalıyız. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Bol su içmeye özen göstermek önemlidir. Sağanak yağışların olabileceğini unutmamak gerekiyor. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak akıllıca olacaktır.

Sonuç itibarıyla, Kocaeli'de 13 Mayıs Çarşamba günü ve önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları 16 ile 26 derece arasında değişiklik gösterecek. Serin sabah ve akşam saatleri için uygun giyinmek önemlidir. Yüksek nem oranına karşı su tüketimine dikkat etmek gerekmektedir. Olası sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmak, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.