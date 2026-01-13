HABER

Kocaeli Hava Durumu! 13 Ocak Salı Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 13 Ocak 2026 Salı günü hava durumu soğuk ve karla karışık yağışlı geçecek. Sıcaklıklar -2 ile 4 derece arasında değişecek. Hafif kar sağanakları sabah saatlerinde görülebilir. Dışarı çıkarken kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 5 ile 14 derece arasında farklılık gösterecek. Hava tahminlerini düzenli kontrol etmek, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

Devrim Karadağ

Kocaeli'de, 13 Ocak 2026 Salı günü hava durumu soğuk ve karla karışık yağışlı olacak. Sıcaklıklar -2 ile 4 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hafif kar sağanakları bekleniyor. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabılar tercih etmelisiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Kocaeli'de değişkenlik gösterecek. 14 Ocak Çarşamba günü sıcaklıklar 5 ile 8 derece arasında olacak. O gün muhtemel sağanaklar görülebilir. 15 Ocak Perşembe günü hava daha sıcak olacak. Sıcaklıklar 4 ile 13 derece arasında değişecek. Parçalı bulutlu bir hava beklentisi var. 16 Ocak Cuma günü sıcaklıklar 5 ile 14 derece arasında olacak. Bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği söz konusu. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamak önemlidir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek, ani hava değişimlerine karşı koruyacaktır. Yağışlı günlerde su geçirmez giysiler ve ayakkabılar kullanmak önemlidir. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmez giysiler tercih etmek, soğuk havadan korunmanıza katkı sağlar.

Kocaeli'de hava durumu önümüzdeki günlerde değişken olacak. Günlük planlarınızı yaparken hava tahminlerini düzenli olarak kontrol edin. Gerekli önlemleri almak sağlığınız ve konforunuz açısından önem taşır.

