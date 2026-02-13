HABER

Kocaeli Hava Durumu! 13 Şubat Cuma Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 13 Şubat 2026 Cuma günü hava kapalı ve hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 8 ile 14 derece arasında değişecek, nem oranı ise yüksek kalacak. Rüzgarın hızı 7 km/s olarak ölçülmesi bekleniyor. Bu durum, yolda yürürken ve araçla seyahat ederken dikkat gerektiriyor. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmanız ve uygun giysiler tercih etmeniz önem taşıyor.

Simay Özmen

Bugün 13 Şubat 2026 Cuma günü Kocaeli'de hava durumu hafif yağmurlu ve kapalı olarak öngörülüyor. Hava sıcaklığının 8 ile 14 derece arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı 7 km/s civarında seyredecek. Gün doğumu saati 07:56'dır. Gün batımı ise 18:30 olarak hesaplanmıştır.

Bu tür hava koşullarında dikkatli olunması önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yolda yürürken veya araçla seyahat ederken dikkat şarttır. Zeminlerin kaygan olabileceğini unutmamak gerekir. Görüş mesafesi düşebilir. Sıcak giyinmek faydalıdır. Gerektiğinde su geçirmez giysiler kullanmak sağlığınızı korur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 14 Şubat Cumartesi günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. 15 Şubat Pazar günü ise güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıkların 9 ile 16 derece arasında değişmesi bekleniyor. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almak faydalı olacaktır.

Kocaeli'de bugün hafif yağmurlu ve kapalı bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha ılıman hale gelecek. Güncel hava durumu tahminlerini takip etmek akıllıca olacaktır. Günlük planlarınızı en iyi şekilde yapabilirsiniz.

