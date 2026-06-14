Kocaeli Hava Durumu! 14 Haziran Pazar Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Haziran 2026 Pazar günü, Kocaeli'de hava durumu keyifli. Gün boyunca hava güneşli kalacak. Sıcaklıklar 25 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 13-15 derece arasında düşecek. Nem oranı %46 civarında olacak. Hava basıncı ise 1016 hPa seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 11,1 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Kocaeli'de bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor. Güneşli hava, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için fırsat. Akşam saatlerinde sıcaklık düşecektir. Serinlikten korunmak için yanınıza bir ceket almanız iyi bir fikir. Bu, akşam saatlerinde rahat etmenizi sağlar.

Önümüzdeki günlerde hava durumu güzel görünüyor. 15 Haziran Pazartesi, hava 32 dereceye ulaşacak. Güneşli bir gün bizi bekliyor. 16 Haziran Salı, hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 33 dereceye kadar çıkacak. 17 Haziran Çarşamba günü, hava genellikle güneşli kalacak. Sıcaklıklar 29 derece civarında seyredecek.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için erken saatlerde dışarıda vakit geçirin. Öğle saatlerinde güneşten korunmalısınız. Şapka veya güneş kremi kullanmak akıllıca bir önlem. Ayrıca, sıcak havalarda bol su içmeyi unutmayın. Aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak faydalı olacaktır. Bu şekilde, Kocaeli'de önümüzdeki günlerin hava koşullarından en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.