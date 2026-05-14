Kocaeli Hava Durumu! 14 Mayıs Perşembe Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü, Kocaeli'de hava serin ve yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık yaklaşık 16 derece civarında seyredecek. Gece ise 8 ile 9 derece arasında sıcaklık bekleniyor. Bu dönemde hafif yağışların etkili olması öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 15 Mayıs Cuma günü sıcaklık daha yüksek olacak. Gündüz sıcaklığı 22 dereceye yükselecek. Gece sıcaklığı ise 10 ile 11 derece arasında kalacak. 16 Mayıs Cumartesi günü sıcaklık 27 derece civarında olacak. Güneşli bir hava bekleniyor. 17 Mayıs Pazar günü, zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklığı 22 derece civarında, gece ise 13 ile 14 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekmektedir. Özellikle 14 Mayıs'ta yağışlı hava nedeniyle dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. 16 Mayıs'ta güneşli hava bekleniyor. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek önemlidir. 17 Mayıs'ta yağışlı hava nedeniyle dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar giymek gerekecek. Uygun yağmurluklar giymek ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır.

Kocaeli'de hava durumu değişkenlik göstereceği için güncel hava tahminlerini takip etmek en doğrusu olacaktır. Buna göre planlama yapmak önemlidir.