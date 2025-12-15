HABER

Kocaeli Hava Durumu! 15 Aralık Pazartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de, 15 Aralık'ta beklenen hava durumu hafif yağmurlu ve serin geçecek. Sıcaklık 5 ile 10 derece arasında değişecek. Yüksek nem oranı ve hafif rüzgar, açık alanlarda vakit geçirenlerin dikkatli olmasını gerektiriyor. Ardından, 16-18 Aralık tarihleri arasında hava parçalı bulutlu ve çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıkların 2 ile 13 derece arasında değişmesi, kat kat giyinmeyi ve açık hava etkinliklerini teşvik ediyor.

Doğukan Akbayır

Kocaeli'de 15 Aralık Pazartesi günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 5 ile 10 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hafif esmeye devam edecek. Bu koşullar açık alanlarda vakit geçirenler için ıslak zeminlere karşı dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sakinleşecek. 16 Aralık Salı günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 3 ile 12 derece arasında değişecek. 17 Aralık Çarşamba günü hava daha da açılacak. Sıcaklıklar 2 ile 13 derece aralığında seyredecek. 18 Aralık Perşembe günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 4 ile 13 derece arasında olacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacak. Kat kat giyinmek ısı kaybını azaltacaktır. Gün içinde güneşli saatlerde açık hava etkinlikleri planlamak faydalı olacaktır. Yağışlı saatlerden kaçınmak önemlidir. Rüzgar hafif esiyor. Açık alanlarda vakit geçirenlerin rüzgarın etkisini göz önünde bulundurarak uygun kıyafetler seçmeleri gerekir.

