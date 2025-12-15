Kocaeli Hava Durumu! 15 Aralık Pazartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 15 Aralık Pazartesi günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 5 ile 10 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hafif esmeye devam edecek. Bu koşullar açık alanlarda vakit geçirenler için ıslak zeminlere karşı dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sakinleşecek. 16 Aralık Salı günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 3 ile 12 derece arasında değişecek. 17 Aralık Çarşamba günü hava daha da açılacak. Sıcaklıklar 2 ile 13 derece aralığında seyredecek. 18 Aralık Perşembe günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 4 ile 13 derece arasında olacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacak. Kat kat giyinmek ısı kaybını azaltacaktır. Gün içinde güneşli saatlerde açık hava etkinlikleri planlamak faydalı olacaktır. Yağışlı saatlerden kaçınmak önemlidir. Rüzgar hafif esiyor. Açık alanlarda vakit geçirenlerin rüzgarın etkisini göz önünde bulundurarak uygun kıyafetler seçmeleri gerekir.