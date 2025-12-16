HABER

Kocaeli Hava Durumu! 16 Aralık Salı Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 16 Aralık 2025'te hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 11 derece, akşam ise 7 derece civarında ölçülecek. Doğudan esecek rüzgarın hızı 6 kilometre olarak tahmin ediliyor. Nem oranı gün boyunca değişkenlik gösterecek. Önümüzdeki günlerde de hava açık kalacak. Düşük sıcaklıklara karşı uygun kıyafetler tercih edilmesi önemli. Açık hava etkinlikleri için güneşten faydalanmak mümkün.

Doğukan Akbayır

Bugün, 16 Aralık 2025 Salı günü, Kocaeli'de hava durumu genellikle açık ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 11 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise bu değer 7 derece civarında bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden saatte 6 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor. Nem oranı sabah saatlerinde %90, gündüz saatlerinde %64 olacak. Akşam saatlerinde nem oranı %82 ve gece saatlerinde %90 civarına çıkacak. Basınç değeri 998 hPa olarak ölçülüyor.

Kocaeli'de önümüzdeki günlerde hava genel olarak açık ve güneşli. 17 Aralık Çarşamba günü hava sıcaklığı 9 derece civarında olacak. 18 Aralık Perşembe günü ise sıcaklık 13 derece civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 3 kilometre civarında esmesi öngörülüyor. Nem oranı 17 Aralık'ta %49, 18 Aralık'ta ise %78 olarak olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları açık ve güneşli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymeniz faydalı olabilir. Gündüz saatlerinde hava ılıman olacak. Güneş ışığından faydalanarak açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Rüzgar hafif eserken, etkisini hissetmek zor olacak. Sabah ve akşam saatlerinde yüksek nem oranı, hava kalitesini etkileyebilir. Astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanların dikkatli olmaları önerilir.

