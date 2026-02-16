HABER

Kocaeli Hava Durumu! 16 Şubat Pazartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

16 Şubat 2026 tarihinde Kocaeli'de hava durumu hafif yağmurlu olarak gözlemleniyor. Sıcaklık 20 derece civarında, nem oranı ise %80 düzeyinde. Önümüzdeki günlerde hava değişkenlik gösterecek. 17 Şubat'ta yağmur bekleniyor ve sıcaklık 18 derece olacak. 18 Şubat'ta yağmur ihtimali var. 19 Şubat'ta güneşli bir hava öngörülüyor. Dışarı çıkarken hazırlıklı olmak için şemsiye ve uygun giysiler almayı unutmayın.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün 16 Şubat 2026 Pazartesi. Kocaeli'de hava durumu hafif yağmurlu. Bulutların arasında arada bir güneş ışıkları görünecek. Sıcaklık 20 derece civarında olacak. Gün boyunca en düşük sıcaklık 9 derece, en yüksek sıcaklık ise 16 derece civarında. Nem oranı yaklaşık %80, rüzgar hızı ise 4.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saat 07:54, gün batımı ise 18:36.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 17 Şubat Salı günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık 18 derece civarında olacak. 18 Şubat Çarşamba günü yağmur ihtimali bulunuyor. Sıcaklıklar 8 derece civarında seyredecek. 19 Şubat Perşembe günü ise güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 17 derece civarında olacak.

Bu dönemde yağışlı günler için hazırlıklı olmalısınız. Dışarı çıkarken şemsiye ya da su geçirmez giysiler almanız faydalı olacaktır. Sıcaklıklardaki ani değişikliklere karşı kat kat giyinmek önemlidir. Ayrıca hava koşullarına uygun ayakkabılar tercih etmek gerekir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmez giysiler kullanabilirsiniz.

Kocaeli'de hava durumu değişkenlik göstereceği için planlarınızı yaparken dikkatli olunmalı. Güncel hava tahminlerini kontrol edin. Bu sayede hazırlık yapma şansınız artar.

