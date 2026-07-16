Kocaeli Hava Durumu! 16 Temmuz Perşembe Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Temmuz 2026 Perşembe günü, Kocaeli'de hava durumu keyifli olacak. Gündüz sıcaklığın 30 derece civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 19 - 20 derece arasında değişecek. Hava genel olarak güneşli ve az bulutlu kalacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 17 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı 31 - 32 derece civarında olacak. Yer yer sağanak yağışların görülmesi de muhtemel. 18 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklığı 32 - 33 derece arasında olacak. Hava koşulları genel olarak güneşli olacak. 19 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığı 32 - 34 derece arasında gerçekleşecek. Bol güneş ışığı altında açık hava etkinlikleri için uygun koşullar oluşacak.

Bu sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneşten korunmaları önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve bol su tüketimi önlemleri alınmalıdır. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için bu önlemler yardımcı olacaktır. Yüksek sıcaklık saatlerinde ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak da faydalıdır. Serin ortamlarda vakit geçirmek sağlığınıza iyi gelecektir.

Kocaeli'de önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle sıcak ve güneşli olacak. Bu koşullarda açık hava etkinliklerinizi planlarken dikkat etmelisiniz. Gerekli önlemleri alarak keyifli vakit geçirebilirsiniz.