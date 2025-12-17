Kocaeli Hava Durumu! 17 Aralık Çarşamba Kocaeli hava durumu nasıl?

Hava durumu 17 Aralık 2025 Çarşamba günü Kocaeli'de serin ve az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 2 ile 9 derece arasında değişecek. Nem oranı %90 civarında ön görülüyor. Rüzgar hızı ise 2.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:18'dir. Gün batımı 17:34'te gerçekleşecek.

Bu serin koşullarda sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek faydalı olur. Nem oranı yüksek olacaktır. Bu nedenle nem emici giysiler tercih edilebilir. Böylece terleme sonucu oluşabilecek rahatsızlıklar önlenir.

Gelecek günlerde hava durumu Kocaeli'de benzer şekilde devam edecek. 18 Aralık Perşembe günü sıcaklıklar 4 ile 13 derece arasında olacak. Az bulutlu bir hava bekleniyor. 19 Aralık Cuma günü sıcaklık 4 ile 14 derece arasında değişecek. Yine az bulutlu bir hava hakim olacak. 20 Aralık Cumartesi günü ise sıcaklık 7 ile 14 derece arasında olacak. Bu gün çok bulutlu bir hava beklenmektedir.

Serin ve nemli hava koşullarını dikkate almak önemlidir. Kat kat giyinmek ve nem emici giysiler seçmek, gün boyunca rahat etmenizi sağlar. Rüzgarın hafif olacağı belirtiliyor. Bu nedenle dışarıda şemsiye veya rüzgar geçirmeyen giysilerle bulunmak faydalıdır.

