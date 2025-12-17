HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli Hava Durumu! 17 Aralık Çarşamba Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 17 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu serin, az bulutlu ve nemli olacak. Sıcaklık 2 ile 9 derece arasında değişecek. Yüksek nem oranı ve hafif rüzgar, uygun giyinmeyi zorunlu kılıyor. Kat kat giyinmek ve nem emici giysiler kullanmak, konforu artıracak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının sürmesi bekleniyor. Bu nedenle hazırlıklı olmak önemli.

Kocaeli Hava Durumu! 17 Aralık Çarşamba Kocaeli hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Hava durumu 17 Aralık 2025 Çarşamba günü Kocaeli'de serin ve az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 2 ile 9 derece arasında değişecek. Nem oranı %90 civarında ön görülüyor. Rüzgar hızı ise 2.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:18'dir. Gün batımı 17:34'te gerçekleşecek.

Bu serin koşullarda sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek faydalı olur. Nem oranı yüksek olacaktır. Bu nedenle nem emici giysiler tercih edilebilir. Böylece terleme sonucu oluşabilecek rahatsızlıklar önlenir.

Gelecek günlerde hava durumu Kocaeli'de benzer şekilde devam edecek. 18 Aralık Perşembe günü sıcaklıklar 4 ile 13 derece arasında olacak. Az bulutlu bir hava bekleniyor. 19 Aralık Cuma günü sıcaklık 4 ile 14 derece arasında değişecek. Yine az bulutlu bir hava hakim olacak. 20 Aralık Cumartesi günü ise sıcaklık 7 ile 14 derece arasında olacak. Bu gün çok bulutlu bir hava beklenmektedir.

Serin ve nemli hava koşullarını dikkate almak önemlidir. Kat kat giyinmek ve nem emici giysiler seçmek, gün boyunca rahat etmenizi sağlar. Rüzgarın hafif olacağı belirtiliyor. Bu nedenle dışarıda şemsiye veya rüzgar geçirmeyen giysilerle bulunmak faydalıdır.

Kocaeli'de 17 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu serin ve az bulutlu olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Kat kat giyinmek ve nem emici giysiler kullanmak, gün boyunca rahatı artıracaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fuhuş operasyonunda 'SGK' detayı!Fuhuş operasyonunda 'SGK' detayı!
Mehmet Akif Ersoy'la ilgili ilk ifşayı yapmıştı! Whatsapp ve Kenan Tekdağ detayıMehmet Akif Ersoy'la ilgili ilk ifşayı yapmıştı! Whatsapp ve Kenan Tekdağ detayı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.