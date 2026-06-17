Kocaeli Hava Durumu! 17 Haziran Çarşamba Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Haziran 2026 Çarşamba günü, Kocaeli'de hava durumu hafif yağmurlu. Sıcaklık 15 ile 23 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 6 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %77 civarında tahmin ediliyor. Bu koşullar altında, Kocaeli'de gün boyunca hafif yağmurlu bir hava etkili olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 18 Haziran Perşembe günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 15 ile 25 derece arasında değişmesi bekleniyor. 19 Haziran Cuma günü kısmen güneşli bir hava görülecek. Bu günde sıcaklık 15 ile 26 derece arasında olacak. 20 Haziran Cumartesi günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık yine 15 ile 26 derece arasında öngörülüyor.

Bu dönemde özellikle 17 Haziran'daki hafif yağmurlu hava nedeniyle dışarı çıkarken şemsiye almak faydalı olacaktır. Ayrıca, yüksek nem nedeniyle terlemeyi önlemek için hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edilebilir. Rüzgarın kuzeydoğu yönünden esmesi nedeniyle rüzgar geçirmeyen bir ceket giymeniz önerilir.

Hava koşullarının değişkenlik göstereceğini unutmamak önemlidir. Güncel hava durumu tahminlerini düzenli olarak kontrol etmek faydalıdır. Böylece, planlarınızı buna göre ayarlayabilirsiniz.