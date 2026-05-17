Kocaeli Hava Durumu! 17 Mayıs Pazar Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 17 Mayıs 2026 Pazar günü hava durumu değişken olacak. Bölge sakinleri için koşullar farklılık gösterecek. Gün boyunca hava sıcaklıkları 14 ile 23 derece civarında buluşacak. Hava genellikle çok bulutlu kalacak. Ayrıca aralıklı yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye almak faydalı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenliğini sürdürecektir. 18 Mayıs Pazartesi günü hava sıcaklıkları 10 ile 20 derece arasında olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. 19 Mayıs Salı günü hava daha sıcak hissedilecek. Sıcaklıklar 13 ile 25 derece arasında değişecek. 20 Mayıs Çarşamba günü hafif yağmur bekleniyor. O gün sıcaklıklar 14 ile 21 derece arasında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağı öne çıkmaktadır. Planlarınızı yaparken esnek olmanız önemlidir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler almak gereklidir. Yağışa karşı koruyucu önlemler almak da gününüzü daha konforlu hale getirir.