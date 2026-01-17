Kocaeli Hava Durumu! 17 Ocak Cumartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Ocak 2026 Cumartesi, Kocaeli'de hava durumu soğuk ve kapalı. Gün boyunca hava sıcaklıkları 1 ile 4 derece arasında değişiyor. Nem oranı yüksek. Rüzgar hızı ise 9 km/s civarında ölçülüyor. Gün doğumu saat 08:21. Gün batımı ise 17:59 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 18 Ocak Pazar günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 0 ile 4 derece arasında olacak. 19 Ocak Pazartesi günü hafif kar yağışı tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 1 ile 4 derece arasında değişecek. 20 Ocak Salı günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 0 ile 7 derece arasında olacak.

Soğuk ve değişken hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutan giysiler tercih edilmelidir. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar kullanılmalıdır. Su geçirmeyen dış giyim ürünleri ıslanmaktan korunmaya yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Şapkalar kullanmak soğuk havadan korunmaya destek sağlar. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korur.