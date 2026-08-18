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Kocaeli Hava Durumu! 18 Ağustos Salı Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 18 Ağustos 2026 tarihinde hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişecek, genel olarak güneşli bir gün geçirilecek. Hafif rüzgarın etkisiyle dışarıda vakit geçirmek oldukça keyifli olacak. Önümüzdeki günler için de hava koşullarının benzer şekilde ılıman ve güneşli olması bekleniyor. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek, güneş ışınlarının etkisini azaltmak için önemli.

Kocaeli Hava Durumu! 18 Ağustos Salı Kocaeli hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

18 Ağustos 2026 Salı günü Kocaeli'de hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecek. Gün boyunca hava genellikle güneşli olacak. Hafif bir rüzgar esmesi bekleniyor. Bu durum, Kocaeli'de bugünkü hava durumunun ılıman ve rahatlatıcı olacağını gösteriyor.

19 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklıklarının 20 ile 23 derece arasında olması tahmin ediliyor. Hava yine genellikle güneşli kalacak. Hafif bir rüzgarın esmesi öngörülüyor. 20 Ağustos Perşembe günü sıcaklıkların 21 ile 24 derece arasında olacağı düşünülüyor. Hava güneşli kalacak. Hafif bir rüzgarın esmesi yine bekleniyor. 21 Ağustos Cuma günü benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar, 22 ile 25 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genel olarak ılıman ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için bu durum keyifli bir fırsat sunuyor. Günün en sıcak saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelebilir. Bu yüzden güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su içmek de gereklidir. Hafif bir rüzgar esmesi bekleniyor. Rüzgarın etkisini azaltmak için uygun kıyafetler tercih edilebilir.

Kocaeli'de 18 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Dışarıda vakit geçirirken güneş koruyucu ürünler kullanmayı ihmal etmeyin. Bol su içmeyi de unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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