Kocaeli Hava Durumu! 18 Ocak Pazar Kocaeli hava durumu nasıl?

18 Ocak 2026 Pazar günü, Kocaeli'de hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 1 ile 4 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 0 ile -2 derece arasında olacak. Kocaeli'deki bugünkü hava durumu, soğuk ve yağışlı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 19 Ocak Pazartesi günü, hava sıcaklıkları -1 ile 4 derece arasında olacak. Hafif kar yağışı bekliyoruz. 20 Ocak Salı günü, hava sıcaklıkları 0 ile 7 derece arasında olacak. Alçak bulutların ardından biraz güneşli bir hava tahmin ediliyor. 21 Ocak Çarşamba günü ise hava sıcaklıkları 1 ile 6 derece arasında olacak. Çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmelisiniz. Su geçirmez giysiler almak önemlidir. Islanmaktan korunmak için şemsiye kullanmalısınız. Yolculuklarınızda dikkatli olmak gerektiğini unutmamalısınız. Evde kalacağınız zaman sıcak içecekler tüketmek faydalıdır. Vücut ısınızı korumak için bu yöntemleri uygulayabilirsiniz.