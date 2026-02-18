Kocaeli Hava Durumu! 18 Şubat Çarşamba Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Şubat 2026, Çarşamba günü Kocaeli'de hava durumu zaman zaman yağmur ve çisenti şeklinde olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 10 ile 12 derece civarında seyredecek. Rüzgar batı yönünden orta şiddette esecek. Hızı saatte 20 kilometre olarak öngörülüyor. Nem oranı %80 civarında olacak. Bu durum, hava koşullarını daha soğuk hissettirebilir.

Bu tür hava koşullarında dışarıda zaman geçireceklerin, su geçirmez giysiler giymesi önemlidir. Uygun ayakkabı seçimi de gereklidir. Yüksek nem oranı nedeniyle, kat kat giyinmek fayda sağlar. Böylece vücut ısısını korumak mümkün olacaktır. Yağışlı hava, trafikte görüş mesafesini azaltabilir. Bu nedenle sürücülerin dikkatli olmaları şarttır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 19 Şubat Perşembe günü bol güneş ışığı bekleniyor. 20 Şubat Cuma günü, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava olabilir. 21 Şubat Cumartesi gününde ise yağmur geçişleri tahmin ediliyor. Hava koşullarına göre plan yaparken güncel hava durumunu takip etmek önemlidir.