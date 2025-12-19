HABER

Kocaeli Hava Durumu! 19 Aralık Cuma Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 19 Aralık Cuma günü hava durumu sisli ve kapalı olacak. Sıcaklık 1.5 ile 12.5 derece arasında değişirken, nem oranı %97 seviyelerinde tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 4.7 km/s civarında seyredecek. Gün doğumu 08:19, gün batımı ise 17:34 olarak öngörüldü. Sürücülerin dikkatli olmaları, açık hava etkinlikleri planlayanların uygun kıyafet giymeleri ve ıslak zeminlere karşı tedbirli olmaları önem taşıyor.

Doğukan Akbayır

19 Aralık 2025 Cuma günü Kocaeli'de hava durumu sisli ve kapalı olacak. Gün boyunca sıcaklık 1.5 ile 12.5 derece arasında değişecek. Nem oranı %97 seviyelerinde tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 4.7 km/s civarında seyredecek. Gün doğumu saati 08:19, gün batımı saati 17:34 olarak belirtildi.

Bu hava koşullarında, özellikle sabah ve akşam saatlerinde görüş mesafesi azalabilir. Sürücülerin ve yayaların dikkatli olmaları gerekiyor. Trafik kurallarına uymaları öneriliyor. Ayrıca, nem oranının yüksek olması nedeniyle, açık hava etkinlikleri planlayanların uygun kıyafet giymeleri faydalı olacaktır. Islak zeminlere karşı dikkat edilmesi önem taşımaktadır.

20 Aralık Cumartesi günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 8.3 ile 11.6 derece arasında değişim gösterecek. Nem oranı %74, rüzgar hızı ise 3.6 km/s olarak tahmin ediliyor. Bu dönemde hava koşullarının serin ve nemli olacağı öngörülüyor.

Açık hava etkinlikleri planlayanların uygun kıyafet giymeleri gerekiyor. Islak zeminlere karşı dikkatli olmak önemlidir. Kocaeli'de 19 Aralık Cuma günü sisli ve kapalı bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının serin ve nemli olması bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarını dikkate alarak hazırlık yapmaları önemlidir.

