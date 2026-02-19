HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli Hava Durumu! 19 Şubat Perşembe Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de hava durumu gün boyunca genellikle güneşli olacak. 19 Şubat'ta sıcaklık 13 derece civarında iken akşam 9 dereceye düşecek. Rüzgar güneybatıdan saatte 10 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları da değişecek. 20 Şubat 19 dereceye ulaşacakken, 21 Şubat'ta 12 dereceye, 22 Şubat'ta ise 6 dereceye düşecek. Giyimde kat kat giyinmek ve rüzgardan korunmak önemli.

Kocaeli Hava Durumu! 19 Şubat Perşembe Kocaeli hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 19 Şubat 2026 Perşembe, Kocaeli'de hava genellikle güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 9 dereceye düşecek. Rüzgar güneybatıdan esecek. Rüzgarın hızı saatte 10 kilometre olarak ölçülecek. Nem oranı sabah %71, gündüz %32, akşam %47 ve gece %68 olacak. Basınç sabah 1014 hPa, gündüz 1016 hPa, akşam 1015 hPa ve gece 1015 hPa seviyelerinde bulunacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Kocaeli'de değişecek. 20 Şubat Cuma günü hava sıcaklığı 19 derece civarında olacak. 21 Şubat Cumartesi günü sıcaklık 12 dereceye düşecek. 22 Şubat Pazar günü ise sıcaklık 6 derece civarında ölçülecek. Bu tarihlerde hava genellikle güneşli geçecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak da sağlığı korumaya yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran'a saldırı için 'Ordu o tarihte hazır' diyerek Trump'a gün verdiler!İran'a saldırı için 'Ordu o tarihte hazır' diyerek Trump'a gün verdiler!
MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya” MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

Savaş uçakları peş peşe havalandı! ABD ordusundan görülmemiş yığınak

Savaş uçakları peş peşe havalandı! ABD ordusundan görülmemiş yığınak

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

“Bize Bi’Şey Olmaz”dan ilk fragman!

“Bize Bi’Şey Olmaz”dan ilk fragman!

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 18 Şubat altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 18 Şubat altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.