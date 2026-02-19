Kocaeli Hava Durumu! 19 Şubat Perşembe Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Şubat 2026 Perşembe, Kocaeli'de hava genellikle güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 9 dereceye düşecek. Rüzgar güneybatıdan esecek. Rüzgarın hızı saatte 10 kilometre olarak ölçülecek. Nem oranı sabah %71, gündüz %32, akşam %47 ve gece %68 olacak. Basınç sabah 1014 hPa, gündüz 1016 hPa, akşam 1015 hPa ve gece 1015 hPa seviyelerinde bulunacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Kocaeli'de değişecek. 20 Şubat Cuma günü hava sıcaklığı 19 derece civarında olacak. 21 Şubat Cumartesi günü sıcaklık 12 dereceye düşecek. 22 Şubat Pazar günü ise sıcaklık 6 derece civarında ölçülecek. Bu tarihlerde hava genellikle güneşli geçecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak da sağlığı korumaya yardımcı olur.