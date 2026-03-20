Kocaeli Hava Durumu! 20 Mart Cuma Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Mart 2026 Cuma günü, Kocaeli'de hafif yağmurlu bir hava durumu var. Sıcaklıklar 4 ile 6 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar saatte yaklaşık 16 kilometre hızla esecek. Gün doğumu saati 08:21'dir. Gün batımı ise 18:04 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 21 Mart Cumartesi günü kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 5 ile 8 derece arasında olacak. 22 Mart Pazar günü bir-iki kısa süreli sağanaklar görülebilir. O gün sıcaklıklar 6 ile 8 derece arasında değişecek. 23 Mart Pazartesi günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 6 ile 11 derece arasında olacak.

Bu hava koşulları altında dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Islak zeminlere karşı dikkatli olmak önemlidir. Nem oranının yüksek olması nedeniyle solunum yolu hassasiyeti olanların tedbirli olmaları önerilir.