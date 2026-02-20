HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli Hava Durumu! 20 Şubat Cuma Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 20 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu oldukça keyifli geçecek. Grafikte sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında yer alacak. Gündüz güneşli bir hava hakimken, akşam hafif bulutlanma yaşanabilir. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklık 16 ile 19 derece arasında değişecek. Hafif yağmurlara karşı hazırlanmak ve uygun giyinmek önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, yanınıza gerekli eşyaları almanızı sağlayacaktır.

Kocaeli Hava Durumu! 20 Şubat Cuma Kocaeli hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 20 Şubat 2026 Cuma, Kocaeli'de hava durumu keyifli olacak. Sıcaklıklar, 19 - 22 derece arasında olacak. Gündüz genel olarak hava güneşli. Akşam saatlerinde ise hafif bir bulutlanma görülebilir. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük kalacak. Bu durum, dışarıda vakit geçirenler için rahat bir ortam sağlayacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 21 Şubat Cumartesi, hava sıcaklıkları 16 - 19 derece arasında olacak. Artan bulutlulukla birlikte hafif yağışlar görülecek. 22 Şubat Pazar günü, sıcaklıklar 8 - 11 derece arasında seyredecek. Hafif yağmurlu koşullar hakim olacak.

Bu dönemde uygun giyinmek önemli. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Özellikle, yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye almak fayda sağlar. Su geçirmez giysiler giymek, ıslanmaktan korur. Rüzgarlı günlerde ise rüzgarı kesecek kıyafetler tercih edilmeli. Bu, konforu artıracaktır.

Kocaeli’deki hava durumu, dışarıda vakit geçirecekler için uygun koşullar sunuyor. Ancak, hava koşulları hızla değişebilir. Bu nedenle, güncel hava durumu raporlarını takip etmek en iyisidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump’tan UFO hamlesi: Gizli belgelerle ilgili komplo teorileri gerçek mi?Trump’tan UFO hamlesi: Gizli belgelerle ilgili komplo teorileri gerçek mi?
İstanbul merkezli 5 ilde çete operasyonu: 32 gözaltıİstanbul merkezli 5 ilde çete operasyonu: 32 gözaltı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Dünyanın gözü Orta Doğu'da! "Hayal bile edemeyecekleri bir karşılıkla yüzleşecekler"

Dünyanın gözü Orta Doğu'da! "Hayal bile edemeyecekleri bir karşılıkla yüzleşecekler"

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

4 ünlü isimden 3'ünün testi pozitif çıktı

4 ünlü isimden 3'ünün testi pozitif çıktı

Dünyanın en büyük gıda şirketi küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak

Dünyanın en büyük gıda şirketi küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak

1 haftalık ömrü var: Kargo ile gönderiliyor!

1 haftalık ömrü var: Kargo ile gönderiliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.