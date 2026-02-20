Kocaeli Hava Durumu! 20 Şubat Cuma Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Şubat 2026 Cuma, Kocaeli'de hava durumu keyifli olacak. Sıcaklıklar, 19 - 22 derece arasında olacak. Gündüz genel olarak hava güneşli. Akşam saatlerinde ise hafif bir bulutlanma görülebilir. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük kalacak. Bu durum, dışarıda vakit geçirenler için rahat bir ortam sağlayacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 21 Şubat Cumartesi, hava sıcaklıkları 16 - 19 derece arasında olacak. Artan bulutlulukla birlikte hafif yağışlar görülecek. 22 Şubat Pazar günü, sıcaklıklar 8 - 11 derece arasında seyredecek. Hafif yağmurlu koşullar hakim olacak.

Bu dönemde uygun giyinmek önemli. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Özellikle, yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye almak fayda sağlar. Su geçirmez giysiler giymek, ıslanmaktan korur. Rüzgarlı günlerde ise rüzgarı kesecek kıyafetler tercih edilmeli. Bu, konforu artıracaktır.

Kocaeli’deki hava durumu, dışarıda vakit geçirecekler için uygun koşullar sunuyor. Ancak, hava koşulları hızla değişebilir. Bu nedenle, güncel hava durumu raporlarını takip etmek en iyisidir.