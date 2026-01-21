HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli Hava Durumu! 21 Ocak Çarşamba Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 21 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 4 ile 7 derece arasında değişirken, nem oranı %74 seviyelerinde seyredecek. Rüzgarın saatte 18 km'ye kadar çıkması bekleniyor. Yürüyüş yapacaklar ve araç kullananlar için zemin kaygan olabilir. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek, dolayısıyla hava durumunu göz önünde bulundurmak önemli olacak.

Kocaeli Hava Durumu! 21 Ocak Çarşamba Kocaeli hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Kocaeli'de 21 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 4 ile 7 derece arasında değişecek. Nem oranı %74 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte 18 km'ye kadar çıkabilir. Gün doğumu saati 08:21, gün batımı ise 18:05'tir.

Bu hava koşulları sabah ve akşam saatlerinde dışarıda olacaklar için soğuk ve nemli bir ortam yaratacaktır. Hafif yağmur ıslak zeminler ve kaygan yollar oluşturabilir. Yürüyüş yaparken veya araç kullanırken dikkatli olunmalıdır.

Önümüzdeki günlerde Kocaeli'de hava durumu değişiyor. 22 Ocak Perşembe hafif yağmurlu geçecektir. 23 Ocak Cuma ise çoğunlukla geç saatlerde yer yer sağanak yağışlı olacak. Sıcaklıklar 4 ile 13 derece arasında değişecek. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağışlı havalarda şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanmak faydalı olacaktır.

Yağışlı günlerde trafik koşulları olumsuz etkilenebilir. Araç kullanırken fren mesafesinin uzayabileceği unutulmamalıdır. Yol yüzeyi kayganlaşabilir. Bu nedenle hız azaltmalı ve dikkatli sürüş yapmalısınız.

Kocaeli'de 21 Ocak 2026 Çarşamba hava durumu bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 4 ile 7 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almanızda fayda vardır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Deniz bir anda geri çekildi! Marmara ve Ege’de tedirgin eden görüntü: “Tehlike mi var?”Deniz bir anda geri çekildi! Marmara ve Ege’de tedirgin eden görüntü: “Tehlike mi var?”
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atlas Çağlayan'ın annesine telefonCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atlas Çağlayan'ın annesine telefon

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Anlaşma masada kaldı, Suriye ordusu harekata başladı

Anlaşma masada kaldı, Suriye ordusu harekata başladı

Avrupa'da savaş hazırlığı! Ordu duyurdu: Ev ve araçlara el konulacak

Avrupa'da savaş hazırlığı! Ordu duyurdu: Ev ve araçlara el konulacak

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Aşk belgelendi! Türk yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile aşk yaşıyor

Aşk belgelendi! Türk yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile aşk yaşıyor

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

SGK'dan o meslekler için erken emeklilik fırsatı

SGK'dan o meslekler için erken emeklilik fırsatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.