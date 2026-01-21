Kocaeli Hava Durumu! 21 Ocak Çarşamba Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 21 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 4 ile 7 derece arasında değişecek. Nem oranı %74 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte 18 km'ye kadar çıkabilir. Gün doğumu saati 08:21, gün batımı ise 18:05'tir.

Bu hava koşulları sabah ve akşam saatlerinde dışarıda olacaklar için soğuk ve nemli bir ortam yaratacaktır. Hafif yağmur ıslak zeminler ve kaygan yollar oluşturabilir. Yürüyüş yaparken veya araç kullanırken dikkatli olunmalıdır.

Önümüzdeki günlerde Kocaeli'de hava durumu değişiyor. 22 Ocak Perşembe hafif yağmurlu geçecektir. 23 Ocak Cuma ise çoğunlukla geç saatlerde yer yer sağanak yağışlı olacak. Sıcaklıklar 4 ile 13 derece arasında değişecek. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağışlı havalarda şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanmak faydalı olacaktır.

Yağışlı günlerde trafik koşulları olumsuz etkilenebilir. Araç kullanırken fren mesafesinin uzayabileceği unutulmamalıdır. Yol yüzeyi kayganlaşabilir. Bu nedenle hız azaltmalı ve dikkatli sürüş yapmalısınız.

