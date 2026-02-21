HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli Hava Durumu! 21 Şubat Cumartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 21 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıklar 10 derece civarında kalırken, gece 1 ile 2 derece arasına düşmesi bekleniyor. 22 Şubat Pazar günü hafif yağmur görülecek. 23 Şubat Pazartesi ise güneşin bulutlar arasında çıkması öngörülüyor. Özellikle yağışlı hava koşullarında dışarıda olacakların dikkatli olmaları ve uygun kıyafet giymeleri önem taşıyor.

Kocaeli Hava Durumu! 21 Şubat Cumartesi Kocaeli hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Kocaeli'de 21 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu genellikle soğuk olacak. Bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında bekleniyor. Gece sıcaklıklar ise 1 ile 2 derece arasında olacak. Bu dönemde yağışlı koşullar etkili olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 22 Şubat Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. 23 Şubat Pazartesi günü bulutlar arasında güneşin görünmesi öngörülüyor. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 10 ile 12 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 3 ile 6 derece olacak.

Yağışlı hava koşulları nedeniyle dikkatli olmak önemlidir. Özellikle dışarıda vakit geçireceklerin uygun kıyafet giymesi gerekiyor. Islak zeminlere karşı da dikkatli olunmalı. Sürücüler yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmelidir. Gerekli önlemleri almak önem taşımaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Malatya'da korkutan deprem!Malatya'da korkutan deprem!
Aileye silahlı saldırı: Anne öldü, baba ve kız ağır yaralıAileye silahlı saldırı: Anne öldü, baba ve kız ağır yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

Metroraylara atlayan lise öğrencisi Aylin hayatını kaybetti

Metroraylara atlayan lise öğrencisi Aylin hayatını kaybetti

Tolunay Kafkas pimi çekti, sosyal medya karıştı! "Açık ara en iyisi Barış Alper!" sözlerine ezeli rakiplerden olay tepki...

Tolunay Kafkas pimi çekti, sosyal medya karıştı! "Açık ara en iyisi Barış Alper!" sözlerine ezeli rakiplerden olay tepki...

İsmail Hacıoğlu gözaltına alınmıştı! Yeni oyuncu arayışı başladı

İsmail Hacıoğlu gözaltına alınmıştı! Yeni oyuncu arayışı başladı

ABD Başkanı Trump'tan yeni karar! Küresel gümrük vergisi hamlesi

ABD Başkanı Trump'tan yeni karar! Küresel gümrük vergisi hamlesi

Emekliye kötü haber! Özgür Erdursun emekli aylığı alan herkesi uyardı

Emekliye kötü haber! Özgür Erdursun emekli aylığı alan herkesi uyardı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.