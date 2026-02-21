Kocaeli Hava Durumu! 21 Şubat Cumartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 21 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu genellikle soğuk olacak. Bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında bekleniyor. Gece sıcaklıklar ise 1 ile 2 derece arasında olacak. Bu dönemde yağışlı koşullar etkili olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 22 Şubat Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. 23 Şubat Pazartesi günü bulutlar arasında güneşin görünmesi öngörülüyor. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 10 ile 12 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 3 ile 6 derece olacak.

Yağışlı hava koşulları nedeniyle dikkatli olmak önemlidir. Özellikle dışarıda vakit geçireceklerin uygun kıyafet giymesi gerekiyor. Islak zeminlere karşı da dikkatli olunmalı. Sürücüler yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmelidir. Gerekli önlemleri almak önem taşımaktadır.