Kocaeli Hava Durumu! 23 Nisan Perşembe Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Nisan 2026 Perşembe. Kocaeli'de hava durumu sabah saatlerinde hafif yağışlı. Gündüz ise parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar sabah 7-10 derece arasında. Gündüz sıcaklık 11-14 dereceye yükselecek. Rüzgar kuzeydoğudan esecek. Hızı saatte 8-12 kilometre civarında bekleniyor. Nem oranı sabah %82-90 dolaylarında. Gündüz nem oranı %56-70 seviyelerine düşecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu farklı olacak. 24 Nisan Cuma günü parçalı bulutlu. 25 Nisan Cumartesi günü az bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 6-18 derece arasında değişecek.

Bu dönemde bazı önlemler almak önemli. Özellikle sabah ve akşam serin hava koşulları var. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Ani sıcaklık değişimlerine karşı tedbirli olmak lazım. Ayrıca, nem oranı yüksek saatlerde dikkatli olunmalı. Özellikle sabah ve gece nemli hava oluşabiliyor. Sis ve görüş mesafesindeki azalma riski mevcut.