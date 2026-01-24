HABER

Kocaeli Hava Durumu! 24 Ocak Cumartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 24 Ocak'tan itibaren hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 7 ile 13 derece arasında değişirken, 25 Ocak'ta daha da soğuyarak 4 ile 8 dereceye inmesi bekleniyor. Yağmurlu günler 26 ve 27 Ocak'ta devam edecek. Yüksek nem oranı, cilt koruma önerilerini de gündeme getiriyor. Dışarı çıkmadan önce hava koşullarını dikkate almak ve hazırlıklı olmak önemli. Kat kat giyinmek ve şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır.

Doğukan Akbayır

24 Ocak 2026 Cumartesi, Kocaeli'de hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 7 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarlar hafif hızda esecek. Bu koşullar dışarıda vakit geçirenler için hafif bir soğukluk hissi yaratabilir.

25 Ocak Pazar günü hava daha da soğuyacak. Sıcaklıklar 4 ile 8 derece arasında seyredecek. 26 Ocak Pazartesi günü, hava sıcaklıkları 5 ile 9 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu koşullar bekleniyor. 27 Ocak Salı günü hava sıcaklıkları 6 ile 10 derece arasında değişecek. Hafif yağmurlu hava koşulları devam edecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşeceği düşünülüyor. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak da iyi bir fikir. Nem oranının yüksek olması nedeniyle cildinizi korumak için nemlendirici kullanmalısınız. Rüzgarların hafif olacağı tahmin ediliyor. Ancak ani rüzgar değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız.

Kocaeli'de önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle kapalı ve yağmurlu olacak. Dışarı çıkarken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Plan yaparken gerekli önlemleri almak önemlidir.

hava durumu Kocaeli
