Kocaeli Hava Durumu! 24 Ocak Cumartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

24 Ocak 2026 Cumartesi, Kocaeli'de hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 7 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarlar hafif hızda esecek. Bu koşullar dışarıda vakit geçirenler için hafif bir soğukluk hissi yaratabilir.

25 Ocak Pazar günü hava daha da soğuyacak. Sıcaklıklar 4 ile 8 derece arasında seyredecek. 26 Ocak Pazartesi günü, hava sıcaklıkları 5 ile 9 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu koşullar bekleniyor. 27 Ocak Salı günü hava sıcaklıkları 6 ile 10 derece arasında değişecek. Hafif yağmurlu hava koşulları devam edecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşeceği düşünülüyor. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak da iyi bir fikir. Nem oranının yüksek olması nedeniyle cildinizi korumak için nemlendirici kullanmalısınız. Rüzgarların hafif olacağı tahmin ediliyor. Ancak ani rüzgar değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız.

Kocaeli'de önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle kapalı ve yağmurlu olacak. Dışarı çıkarken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Plan yaparken gerekli önlemleri almak önemlidir.