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Kocaeli Hava Durumu! 24 Temmuz Cuma Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli, 24 Temmuz 2026 Cuma günü değişken hava koşullarına sahne olacak. Gün boyunca sıcaklık 18 ile 27 derece arasında değişecek. Aralıklı yağışların beklendiği bu günde şemsiye bulundurmak faydalı olacak. Haftasonunda ise sıcaklıklar 17 ile 27 derece arasında seyredecek. Yağışlı günlerde su geçirmez giysiler tercih etmek, ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak açısından önemlidir.

Kocaeli Hava Durumu! 24 Temmuz Cuma Kocaeli hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

24 Temmuz 2026 Cuma günü Kocaeli’de hava durumu değişken olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 18 ile 27 derece arasında değişecek. Aralıklı yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

25 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklıkları 17 ile 22 derece arasında olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. 26 Temmuz Pazar günü sıcaklıklar 17 ile 27 derece arasında seyredecek. Aralıklı yağışlar devam edecek. 27 Temmuz Pazartesi günü, hava sıcaklıkları 21 ile 28 derece arasında olacak. Yağışsız bir gün bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar tercih edebilirsiniz. Suya dayanıklı giysiler de faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı vücudunuzu korumak için kat kat giyinmek önemlidir.

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hava durumu Kocaeli
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