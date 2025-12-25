Kocaeli Hava Durumu! 25 Aralık Perşembe Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 25 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu serin ve yağışlı olarak bekleniyor. Sıcaklıklar 6 ile 12 derece arasında değişecek. Gün boyunca hafif yağışlar söz konusu. Rüzgar doğu yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek. Nem oranının %86 civarında olması tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:24, gün batımı saati ise 17:39'dur.

Serin ve yağışlı hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin, sıcak ve su geçirmez giysiler tercih etmeleri önemlidir. Islanmaktan korunmak açısından bu önem taşır. Rüzgarın etkisini artırabileceğini düşünerek, rüzgar geçirmeyen kıyafetler ve şapkalar kullanmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha da soğuyacak. 26 Aralık Cuma günü sıcaklıklar 2 ile 8 derece arasında değişecek. Zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. 27 Aralık Cumartesi günü sıcaklık 1 ile 5 derece arasında olacak. Hafif yağışların devam etmesi öngörülüyor. 28 Aralık Pazar günü ise sıcaklık -2 ile 6 derece arasında değişecek. Yer yer sağanakların görülmesi tahmin ediliyor.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında Kocaeli'de yaşayanların ve ziyaretçilerin sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olmaları gerekiyor. Sıcak tutan ve su geçirmeyen giysiler giymelidirler. Islanmaktan korunmak ve rüzgarın etkisini azaltmak için uygun aksesuarlar kullanmaları önerilir. Hava koşullarının ani değişebileceği unutulmamalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek de önemlidir.