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Kocaeli Hava Durumu! 25 Haziran Perşembe Kocaeli hava durumu nasıl?

25 Haziran 2026 tarihinde Kocaeli'de güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 30 derece civarında seyredecek, gece ise 18-19 derece aralığında olacak. Nem oranı %40-50 seviyelerinde, hafif bir rüzgar esmesi bekleniyor. Yağış olmayacak, bu da açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor. Önümüzdeki günler de benzer hava koşulları ile geçecek, yaz mevsiminin keyfini çıkarma fırsatı sunacak.

Kocaeli Hava Durumu! 25 Haziran Perşembe Kocaeli hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

25 Haziran 2026 Perşembe günü Kocaeli'de hava durumu keyifli olacak. Gün boyunca hava güneşli. Sıcaklık 30 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 18 ile 19 derece arasında olacak. Nem oranı %40 ile %50 seviyelerinde ölçülecek. Rüzgar hafif esecek. Hızı saatte 6 ile 7 km arasında olacak. Yağış beklenmiyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günler de benzer hava durumu ile geçecek. 26 Haziran Cuma günü hava güneşli. Sıcaklık 31 ile 32 derece arasında olacak. 27 Haziran Cumartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 30 ile 31 derece civarında seyredecek. 28 Haziran Pazar günü bol güneş ışığına sahip olacak. Hava sıcaklıkları 30 derece civarında olacak. Bu sıcaklıklar yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor.

Sıcak günlerde güneşten korunmak önemli. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için bu durum geçerli. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak gerekir. Bol su içmek de önemlidir. Sıcak havalarda açık hava etkinliklerini sabah veya akşam saatlerine kaydırmak daha konforlu olur. Bu şekilde, Kocaeli'de hava durumu keyifli ve sağlıklı bir şekilde geçirilebilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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