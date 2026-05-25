Kocaeli Hava Durumu! 25 Mayıs Pazartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 25 Mayıs Pazartesi günü hava durumu ılıman ve keyifli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 20 derece civarında olacak. Hava genellikle güneşli ve hafif bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 12 dereceye düşecek. Bu durum akşam serinliğini hissedeceğimizi gösteriyor.

Rüzgar hızı 4 km/saat civarında olacak. Yağış ihtimali ise oldukça düşük. Bu nedenle açık hava etkinlikleri için uygun bir gün var. Nem oranı %69 civarında kalacak. Hava kalitesi iyi olacak ve dışarıda vakit geçirmek isteyenler için rahat bir ortam sunacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde ılıman olacak. 26 Mayıs Salı günü hava sıcaklığı yine 20 derece civarında olacak. Hava genellikle güneşli ve hafif bulutlu kalacak. 27 Mayıs Çarşamba günü sıcaklık 21 dereceye yükselecek. Hava bu gün açık olacak. 28 Mayıs Perşembe günü de hava sıcaklığı 21 derece civarında olacak. Ancak hava hafif yağmurlu geçecek.

Bu dönemde hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun. Akşam saatlerinde hava serinleyebilir. Dışarı çıkarken yanınıza ceket almanızda fayda var. Hava kalitesinin iyi olduğu günlerde yürüyüş yapabilirsiniz. Açık hava aktivitelerine katılmak da mümkündür.

