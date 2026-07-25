Kocaeli Hava Durumu! 25 Temmuz Cumartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 25 Temmuz 2026 Cumartesi, Kocaeli'de hava durumu yağışlı olacak. Sabah saatlerinden itibaren yağışlar başlayacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 17 ile 22 derece arasında değişecek. Özellikle öğle saatlerinde yağışların şiddetinin artması bekleniyor. Kocaeli'de yaşayanların yanlarında şemsiye veya yağmurluk bulundurmaları faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Kocaeli'de önemli değişiklikler gösterecek. 26 Temmuz Pazar günü hava sıcaklıkları 18 ile 28 derece arasında olacak. Hava da daha sıcak hissedilecek. 27 Temmuz Pazartesi günü sıcaklıklar 21 ile 34 derece arasında seyredecek. Havada daha da sıcaklaşma görülecek. 28 Temmuz Salı günü hava sıcaklıkları 21 ile 33 derece arasında olacak. Güneşli bir hava bekleniyor.

Bu sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmeleri önemlidir. Güneşten korunmak da oldukça gereklidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak faydalı olabilir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, olası sağlık sorunlarının önüne geçebilir.

Kocaeli'de önümüzdeki günlerde hava durumu, sıcaklıkların artmasıyla daha sıcak ve güneşli olacak. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önem taşır. Gerekli önlemleri almak, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olur.