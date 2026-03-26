Kapat
Kocaeli Hava Durumu! 26 Mart Perşembe Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 26 Mart 2026 Perşembe günü mevsim normlarına uygun bir hava durumu bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 6 ile 11 derece arasında değişecek. Hafif yağışlar görülecek ve rüzgar kuzeydoğudan eserek saatte 12-16 kilometre hıza ulaşacak. Nem oranı ise %93 ile %97 arasında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının 10-20 derece arasında değişmesi, yağmurlu günlerde dışarıda dikkatli olunmasını gerektiriyor.

Seray Yalçın

26 Mart 2026 Perşembe günü Kocaeli'de hava durumu mevsim normallerine uygun. Ilıman ve yağışlı bir seyir izlenecek. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 6 derece olacak. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 11 dereceye yükselecek. Hafif yağışlı hava koşulları oluşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık tekrar 6 dereceye gerileyecek. Hafif yağışlı hava devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 5 derece civarında kalacak. Hafif yağışlı hava koşulları sürecek.

Rüzgar sabah saatlerinde kuzeydoğu yönünden esecek. Saatte yaklaşık 12 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Öğle saatlerinde rüzgarın hızı saatte 16 kilometreye çıkacak. Kuzey yönünden esecek. Akşam saatlerinde rüzgarın hızı saatte 14 kilometreye düşecek. Gece saatlerinde ise rüzgar saatte 13 kilometreye gerileyecek. Nem oranı gün boyunca yüksek seyredecek. Sabah saatlerinde %93, öğle saatlerinde %86, akşam saatlerinde %96 ve gece saatlerinde %97 civarında olacak.

Kocaeli'de önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve yağışlı olacak. Cuma günü, 27 Mart 2026, sıcaklığın 20 derece civarında olması bekleniyor. Bulutlu ile güneşli arası bir hava hakim olacak. Cumartesi günü, 28 Mart 2026, hava sıcaklığı 14 derece civarında olacak. Yağmur geçişleri bekleniyor. Pazar günü, 29 Mart 2026, sıcaklık 10 derece civarında tahmin ediliyor. Yağmur geçişleri yine görülecek.

Bu dönemde özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar ve giysiler tercih edin. Islanmaktan korunabilirsiniz. Rüzgarlı günlerde şemsiye yerine su geçirmez mont veya yağmurluk kullanımı daha etkili olacaktır. Sıcaklıklar 10-20 derece arasında değişecek. Kat kat giyinmek faydalı olacak. Gerekirse katları çıkarıp giyebilirsiniz. Vücut ısınızı dengede tutabilirsiniz. Nem oranı yüksek olduğunda, hafif giysiler tercih edebilirsiniz. Bu önlemler Kocaeli'de daha konforlu bir vakit geçirmenize yardımcı olacak.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
