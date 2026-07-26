Kocaeli Hava Durumu! 26 Temmuz Pazar Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Temmuz 2026 Pazar günü, Kocaeli'de hava sıcaklıkları 17 ile 25 derece arasında değişecek. Gün boyunca sıcaklıklar 20 ile 28 derece seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 5,86 km/sa civarında ölçülüyor. Nem oranı ise %37 seviyelerinde bulunuyor. Bu koşullar, Kocaeli'de hava durumunun ılıman olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sıcak seyredecek. Pazartesi günü, 27 Temmuz 2026, sıcaklıklar 21 ile 34 derece arasında olacak. Salı günü, 28 Temmuz 2026'da hava sıcaklıkları 21 ile 32 derece arasında değişecek. Bu dönemde sıcaklıkların artması bekleniyor.

Sıcak günlerde dışarıda vakit geçirecek olanların bol su içmesi önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak da dikkat edilmesi gereken bir diğer husustur. En yoğun güneş ışınlarının olduğu saatler 11:00 ile 16:00 arasıdır. Bu saatlerde dışarıda bulunmamaya çalışmak faydalı olacaktır. Alınan bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerini azaltacaktır.