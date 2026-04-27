Kocaeli Hava Durumu! 27 Nisan Pazartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 27 Nisan Pazartesi günü hava durumu sabah hafif yağışlı. Öğle ve akşam saatlerinde parçalı bulutlu olması bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 13 ile 18 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 5 ile 6 derece civarında seyredecek. Nem oranı gün boyunca yüksek olacak. Bu durum, havanın daha soğuk hissettirmesine neden olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli olacak. 28 Nisan Salı günü gündüz sıcaklıkları 13 ile 18 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 3 ile 6 derece arasında olacak. 29 Nisan Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları 14 ile 21 derece arasında ölçülecek. Gece sıcaklıkları 4 ile 7 derece civarında olacak. 30 Nisan Perşembe günü hava yine güneşli bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 13 ile 16 derece arasında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 5 ile 8 derece arasında olabilir.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli geçecek. Sabaha ve akşama dikkat etmek önemli. Serin hava koşulları nedeniyle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta yarar var. Yüksek nem oranı havanın daha soğuk hissedilmesine yol açabilir. Nemli havaya uygun kıyafetler seçmek iyi bir fikir. Dışarıda uzun süre kalacaksanız su kaybını önleyin. Su içmeyi ihmal etmemek önemlidir.

Kocaeli'de 27 Nisan Pazartesi günü hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde daha ılıman ve güneşli bir hava hakim olacak. Serin sabah ve akşam saatlerine karşı hazırlıklı olmak önem taşıyor. Nemli havaya uygun kıyafetler tercih ederek konforlu bir gün geçirebilirsiniz.