113 adrese eş zamanlı baskın! Barış Boyun suç örgütüne yeni darbe: 45 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Barış Boyun liderliğindeki organize silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa'da toplam 113 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 45'i yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 45 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesine sevk edildi.
Firari 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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