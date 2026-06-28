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Kocaeli Hava Durumu! 28 Haziran Pazar Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 28 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu güneşli geçecek. Sıcaklıklar 30 derece civarında olacakken, gece saatlerinde 17-18 derece arasında seyredecek. 29 Haziran'da sıcaklık 33 dereceyi bulacak. 30 ve 1 Temmuz'da sıcaklık 34 ve 36 dereceye yükselecek. Yağış beklenmezken, rüzgar 4-9 km/saat arasında esecek. Dışarıda vakit geçirenler için güneş koruyucu kullanmak ve bol su içmek öneriliyor.

Kocaeli Hava Durumu! 28 Haziran Pazar Kocaeli hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Kocaeli'de, 28 Haziran 2026 Pazar günü, hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 30 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 17 ile 18 derece arasında seyredecek. Nem oranı %45 civarında. Yağış beklenmiyor. Rüzgarın hızı 7 ile 9 km/saat arasında olacak.

29 Haziran Pazartesi günü, parlak güneş ışığı altında sıcaklıklar 33 dereceye yükselecek. Gece sıcaklığı ise 18 derece civarında kalacak. 30 Haziran Salı günü, sıcaklık 34 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklığı yine 18 derece civarında olacak. 1 Temmuz Çarşamba günü, sıcaklıklar 36 dereceye kadar çıkacak. Gece 19 derece civarında olacak. Bu günlerde de yağış beklenmiyor. Rüzgar hızları 4 ile 8 km/saat arasında olacak.

Bu sıcak günlerde, özellikle öğle saatlerinde dikkatli olmak önemli. Güneş ışınları dik geldiğinde dışarıda kalmamalı. Uzun süre güneş altında durmaktan kaçınmak gerekiyor. Bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler giymek faydalı olacaktır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığı açısından önem taşıyor. Şapka takmak da önerilmektedir. Kronik rahatsızlıkları olanlar ve yaşlılar, aşırı sıcaklardan etkilenmemek için dikkat etmelidir. Evde kalmaları veya serin yerlerde vakit geçirmeleri önerilmektedir.

Kocaeli'de önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması önemli. Böylece sağlıklı ve keyifli bir gün geçirebilirler.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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