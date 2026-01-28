HABER

Kocaeli Hava Durumu! 28 Ocak Çarşamba Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 28 Ocak 2026 tarihinde hava durumu kapalı ve bulutlu bir görünüm sergileyecek. Gün boyunca sıcaklık 14-15 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklık 6-7 derece civarında olacak. Yüksek nem oranı %80-90 arasında seyredecek. Önümüzdeki günlerde, hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, hava durumunu dikkate alarak uygun giysiler tercih etmelidir.

Devrim Karadağ

Bugün, 28 Ocak 2026 Çarşamba. Kocaeli'de sabah saatlerinde hava sıcaklığı 7-8 derece civarında olacak. Gün boyunca sıcaklık 14-15 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 6-7 derece civarında kalacak. Nem oranı %80-90 arasında seyredecek. Rüzgar hızı 4-5 km/saat civarında olacak. Hava kapalı ve bulutlu olacak.

29 Ocak Perşembe günü hava sıcaklığı 9-10 derece civarında olacak. 30 Ocak Cuma günü ise sıcaklık 12-13 dereceye yükselebilir. Bu tarihlerde hava kapalı ve bulutlu kalmaya devam edecek. 31 Ocak Cumartesi günü sıcaklık 10-11 derece civarında olacak. Hava koşulları benzer şekilde sürecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olacak. Kalın giysiler giymek faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğu için nemden korunmak için uygun kıyafetler tercih edilebilir. Rüzgar hafif olacak, ancak ani rüzgar değişimlerine dikkat edilmelidir.

Gün boyunca hava kapalı ve bulutlu kalacak. Açık hava etkinlikleri planlayanlar hava koşullarını dikkate almalı. Sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler giymek faydalı olacak. Nem oranı yüksek, bu yüzden uygun kıyafetler seçilmelidir. Hafif rüzgar bekleniyor, fakat ani değişimlere karşı hazırlıklı olmak önemli.

Kocaeli'de 28 Ocak 2026 Çarşamba hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Sabah ve akşam saatlerinde düşük sıcaklıklar ve yüksek nem oranı hissedilecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate alarak önlemler almanız önemlidir.

