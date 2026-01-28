Kocaeli Hava Durumu! 28 Ocak Çarşamba Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 28 Ocak 2026 Çarşamba. Kocaeli'de sabah saatlerinde hava sıcaklığı 7-8 derece civarında olacak. Gün boyunca sıcaklık 14-15 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 6-7 derece civarında kalacak. Nem oranı %80-90 arasında seyredecek. Rüzgar hızı 4-5 km/saat civarında olacak. Hava kapalı ve bulutlu olacak.

29 Ocak Perşembe günü hava sıcaklığı 9-10 derece civarında olacak. 30 Ocak Cuma günü ise sıcaklık 12-13 dereceye yükselebilir. Bu tarihlerde hava kapalı ve bulutlu kalmaya devam edecek. 31 Ocak Cumartesi günü sıcaklık 10-11 derece civarında olacak. Hava koşulları benzer şekilde sürecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olacak. Kalın giysiler giymek faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğu için nemden korunmak için uygun kıyafetler tercih edilebilir. Rüzgar hafif olacak, ancak ani rüzgar değişimlerine dikkat edilmelidir.

