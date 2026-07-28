Kocaeli Hava Durumu! 28 Temmuz Salı Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 28 Temmuz 2026 Salı günü, Kocaeli'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30-32 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 19-21 derece arasında seyredecek. Nem oranı %50 civarında bekleniyor. Rüzgar hızı 5-10 km/saat arasında değişiklik gösterecek.

Kocaeli'de hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle, güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmalısınız. Bol su içmek de önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 11:00-16:00 saatleri arasında dışarıda kalmamak faydalı olacaktır. Bu önlem güneş yanıklarından korunmanıza yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava durumu bekleniyor. 29 Temmuz Çarşamba günü sıcaklığın 28-30 derece civarında olması öngörülüyor. 30 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık 26-28 derece arasında seyredecek. Bu dönemde güneşli ve sıcak hava koşulları devam edecek.

Sıcak günlerde, özellikle yaşlılar ve çocukların aşırı sıcaklardan korunması önemlidir. Evde kalınan saatlerde, serin ve gölge alanlarda vakit geçirmek lazım. Klima veya vantilatör kullanmak, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olacaktır. Düzenli olarak su içmek ve ağır yemeklerden kaçınmak da sağlığı korumak için gereklidir.

Kocaeli'de 28 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları sürecek. Sıcak havaların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli önlemleri almak önemlidir. Serin kalmaya özen göstermelisiniz.