Kocaeli Hava Durumu! 29 Haziran Pazartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 29 Haziran Pazartesi 2026, Kocaeli'de hava çok sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 32 - 33 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 18 - 19 derece arasında kalacak. Nem oranı %44 olarak tahmin ediliyor. Rüzgarın hızı ise 31 km/saat olacak. Gün doğumu saati 05:31, gün batımı saati 20:35'dir.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak, yüksek sıcaklıklar ve düşük nem zararlı etkiler yaratabilir. Güneş ışınlarından korunmak için dikkatli olunmalı. Dışarıda olunursa, güneş kremi kullanmak önemlidir. Şapka takmak ve bol su içmek de faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 30 Haziran Salı günü sıcaklık 31 - 32 derece olacak. 1 Temmuz Çarşamba günü ise 32 - 33 derece civarında kalacak. Gece sıcaklıkları 17 - 18 derece arasında değişecek. Nem oranı %44 - %46 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 30 km/saat civarında tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmalıyız. Serin ortamlarda kalmak daha sağlıklıdır. Bol su içmek de vücudun su dengesini korur. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek sıcak havadan korunmada etkilidir.

Kocaeli'de 29 Haziran Pazartesi 2026 tarihi için hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Bu nedenle sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almak önemlidir.