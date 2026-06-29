HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli Hava Durumu! 29 Haziran Pazartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 29 Haziran 2026 tarihi için hava durumu sıcak ve güneşli olarak öne çıkıyor. Gündüz sıcaklık 32 - 33 derece arasında değişecek, gece ise 18 - 19 derece aralığında seyredecek. Nem oranı %44, rüzgar hızı ise 31 km/saat tahmin ediliyor. Dışarıda güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmak, şapka takmak ve bol su içmek hayati önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecektir.

Kocaeli Hava Durumu! 29 Haziran Pazartesi Kocaeli hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 29 Haziran Pazartesi 2026, Kocaeli'de hava çok sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 32 - 33 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 18 - 19 derece arasında kalacak. Nem oranı %44 olarak tahmin ediliyor. Rüzgarın hızı ise 31 km/saat olacak. Gün doğumu saati 05:31, gün batımı saati 20:35'dir.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak, yüksek sıcaklıklar ve düşük nem zararlı etkiler yaratabilir. Güneş ışınlarından korunmak için dikkatli olunmalı. Dışarıda olunursa, güneş kremi kullanmak önemlidir. Şapka takmak ve bol su içmek de faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 30 Haziran Salı günü sıcaklık 31 - 32 derece olacak. 1 Temmuz Çarşamba günü ise 32 - 33 derece civarında kalacak. Gece sıcaklıkları 17 - 18 derece arasında değişecek. Nem oranı %44 - %46 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 30 km/saat civarında tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmalıyız. Serin ortamlarda kalmak daha sağlıklıdır. Bol su içmek de vücudun su dengesini korur. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek sıcak havadan korunmada etkilidir.

Kocaeli'de 29 Haziran Pazartesi 2026 tarihi için hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Bu nedenle sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
50 dereceye hazır olun! Aşırı sıcaklar bugün giriş yaptı50 dereceye hazır olun! Aşırı sıcaklar bugün giriş yaptı
Helikopter kazası kamerada! 14 kişi ölmüştüHelikopter kazası kamerada! 14 kişi ölmüştü

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Putin itiraf etti! Dünyayı etkileyebilecek karar masada

Putin itiraf etti! Dünyayı etkileyebilecek karar masada

Canlı yayında kabine iddiası! "3 ila 5 bakanın görev değişimi olabilir"

Canlı yayında kabine iddiası! "3 ila 5 bakanın görev değişimi olabilir"

CANLI | Güney Afrika - Kanada maç anlatımı!

CANLI | Güney Afrika - Kanada maç anlatımı!

Jülide Kural Kadir İnanır'ın vasiyetini açıkladı

Jülide Kural Kadir İnanır'ın vasiyetini açıkladı

Otomotiv devi yüzlerce eski çalışanını yeniden işe aldı

Otomotiv devi yüzlerce eski çalışanını yeniden işe aldı

En düşük emekli maaşı ne olacak? Emekli için 'refah payı' sözleri

En düşük emekli maaşı ne olacak? Emekli için 'refah payı' sözleri

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.