Kocaeli Hava Durumu! 30 Mayıs Cumartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü hava durumu keyifli. Hava açık ve güneşli. Sıcaklık 20 ile 24 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif, nem oranı düşük kalacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün.

İlerleyen günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 31 Mayıs Pazar günü hava bulutlu ve güneşli. Sıcaklıklar 21 ile 26 derece arasında değişecek. 1 Haziran Pazartesi günü hava çoğunlukla güneşli olur. Sıcaklık 22 ile 28 derece arasında olacak. 2 Haziran Salı günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 23 ile 30 derece arasında seyredecek.

Güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Ancak güneş ışınlarının etkisi artıyor. Bu günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Ayrıca bol su içmek de gerekli. Rüzgar hafif olduğu için piknik yapabilirsiniz. Yürüyüşe çıkmak için uygun bir zaman.

Kocaeli'de önümüzdeki günlerde hava durumu elverişli olacak. Bu fırsatı değerlendirerek etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarmanız mümkün.