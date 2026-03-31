Kocaeli Hava Durumu! 31 Mart Salı Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 31 Mart 2026 Salı günü hava durumu mevsim normallerine uygun bir şekilde oluşacak. Sıcaklık 19-22 derece arasında değişecek. Gün boyunca hafif yağmurlar etkili olacak. Sabah saatlerinden itibaren yağışlar başlayacak. Yağışlar aralıklarla devam edecek. Nem oranı yüksek olacak. Bu, serin havayı daha belirgin hale getirecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden esecek. Hızı saatte ortalama 10-16 km olacak. Zaman zaman rüzgar 30 km/sa'ye kadar kuvvetlenebilir. Açık alanlarda olanların rüzgarı daha fazla hissetmeleri mümkün.

1 Nisan 2026 Çarşamba günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. 2 Nisan 2026 Perşembe günü hafif yağmurlar görülecek. 3 Nisan 2026 Cuma günü de hafif yağmurlar sürecek. Sıcaklık gündüzleri 19-22 derece, gece saatlerinde ise 7-10 derece arasında değişecek.

Açık alanlarda vakit geçirenler rüzgarı dikkate almalı. Uygun kıyafetler seçmek en iyisi olacaktır. Yağışlı saatlerde dışarı çıkmadan önce şemsiye almayı unutmayın. Yüksek nemde serin havayı daha az hissetmek için kat kat giyinmek faydalı olur. Rüzgar güçlü olduğunda deniz ulaşımında dikkatli olunmalı. Ayrıca yüksek kesimlerde de dikkat edilmelidir. Kocaeli'de 31 Mart 2026 günü hava durumu, sonrasında da benzer koşulların devam etmesi bekleniyor.