Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: O personel hakkında soruşturma başlatıldı!

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen personel hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Müdürlük, personel hakkında adli ve idari soruşturma başlattığını açıkladı.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nden basın açıklaması geldi. Açıklama şu şekilde:

