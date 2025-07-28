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Kocaeli itfaiyesinden Bursa’ya destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Bursa’da çıkan geniş çaplı orman yangınına müdahale çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye gitti.

Kocaeli itfaiyesinden Bursa’ya destek

Bursa’nın ormanlık alanında başlayan ve giderek yayılan yangın üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Yangının kontrol altına alınması ve söndürme çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla tam donanımlı itfaiye araçları ve personel, gece saatlerinde Bursa’ya doğru yola çıktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bölgeye giden ekiplere kolaylıklar diledi. Başkan Büyükakın, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bursa’da meydana gelen orman yangınına destek için ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Alevlerle mücadelede görev alan ekiplere kolaylıklar diliyor, yangının bir an önce kontrol altına alınmasını temenni ediyoruz. Dualarımız sahada canla başla çalışan kahramanlarımızla. Geçmiş olsun Bursa" açıklamasında bulundu.

Daha önce Sakarya, Bilecik ve Manisa’daki orman yangınlarında da görev alan Kocaeli itfaiyesinin, AFAD koordinasyonunda Bursa’daki söndürme çalışmalarına destek vereceği öğrenildi.

(İHA)

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Kocaeli
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