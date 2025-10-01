HABER

Kocaeli kitap bayrak yarışı ile Gazze'ye barış mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gazze'deki çocuklar için anlamlı bir etkinlik düzenliyor. Kitap Bayrak Yarışı, kitap sevgisini yaymayı amaçlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15. Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde önemli bir etkinlik düzenliyor. Ailelerin katılacağı 'Kitap Bayrak Yarışı' etkinliği ile Gazze’deki çocuklara barış mesajları gönderilecek.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen yarışma, 3 Ekim Cuma günü saat 17.00’de İzmit Atletizm Pisti’nde yapılacak. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek etkinlik, kitap sevgisini kuşaklar arasında aktarmayı hedefliyor. Ayrıca Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Etkinlik, 4x100 metre bayrak yarışı formatında düzenlenecek. Takımlar, anne, baba ve 6-15 yaş aralığındaki iki çocukla oluşturulacak. Aileler, bayrak yerine özel olarak tasarlanmış kitap şeklindeki stafetleri taşıyacak.

Etkinliğin en önemli hedeflerinden biri, Filistinli çocuklara barış ve dayanışma mesajı göndermektir. Her aile, Gazze’deki çocuklara yönelik barış temalı bir mektup yazacak. Yarışmanın sonunda, son koşucu olan çocuk mektubu yetkililere teslim edecek. Mektup, okunarak katılımcılarla paylaşılacak.

Yarışmaya katılan tüm ailelere tişört, kitap ve çeşitli hediyeler verilecek. Dereceye giren aileler ise kupa ile ödüllendirilecek.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

