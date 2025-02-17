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  4. Kocaeli'nde kan donduran olay! Borç yüzünden arkadaşını öldürdü, cesediyle 36 saat boyunca arabada gezdi

Kocaeli'nde kan donduran olay! Borç yüzünden arkadaşını öldürdü, cesediyle 36 saat boyunca arabada gezdi

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
17.02.2025 13:47
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde borç meselesi yüzünden tartıştığı yakın arkadaşı Murat Yüzüak’ı (49) boğan R.G.’nin (50) savcılık ifadesi ortaya çıktı. R.G.’nin, arkadaşının cesediyle yaklaşık 36 saat boyunca otomobille dolaştığını, sonrasında ise ormana bırakıp üzerine çalılıklarla kapattığını itiraf ettiği öğrenildi.

Kocaeli'nde kan donduran olay! Borç yüzünden arkadaşını öldürdü, cesediyle 36 saat boyunca arabada gezdi

Gebze’de bir fabrikada işçi olarak çalışan Murat Yüzüak, 5 Ocak’ta evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, eşinin ihbarı üzerine Yüzüak’ın bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, Yüzüak’ın en son görüştüğü belirlenen yakın arkadaşları R.G. ve M.A.’yı gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusunda Murat Yüzüak’ın borçlu olduğu R.G. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. R.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.A. ise savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

ARKADAŞININ CESEDİYLE 36 SAAT BOYUNCA ARABADA GEZMİŞ

R.G.’nin savcılık ifadesi ortaya çıktı. R.G.’nin ifadesinde, Murat Yüzüak’ı boğduktan sonra otomobilde cesediyle yaklaşık 36 saat boyunca gezdiğini, sonrasında ise ormana bırakıp üzerini de çalılıklarla kapattığını anlattığı öğrenildi

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CENAZESİ DEFNEDİLDİ

R.G.’nin ifadeleri doğrultusunda Murat Yüzüak’ın ormanda bulunan cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli borç arkadaş öldürme saat
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