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Kocaeli’nde uyuşturucu operasyonu: 9 bin 900 ecstasy hap ele geçirildi

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 9 bin 900 ecstasy hap ele geçirildi.

Kocaeli’nde uyuşturucu operasyonu: 9 bin 900 ecstasy hap ele geçirildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dün Karamürsel ilçesinde operasyon düzenlendi.

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Depoda yapılan aramada, 2 kilo 954 gram skunk, 3 parça halinde toplam 1 kilo 166 gram sentetik kannabinoid, şeffaf poşet içerisinde 3 kilo 540 gram ağırlığında yaklaşık 9 bin 900 ecstasy hap, 581 gram reçine esrar ve pompalı tüfek ele geçirildi. Ürünlere el konulurken, operasyon kapsamında R.Ö. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
(İHA)

13 Haziran 2025
13 Haziran 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli uyuşturucu
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