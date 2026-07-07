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Kocaeli sahillerinde bir haftada 87 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kocaeli sahillerinde görev yapan Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, 28 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde boğulma tehlikesi geçiren 87 kişiyi kurtardı. Sezon başından bu yana kurtarılanların sayısı 153’e ulaştı.

Kocaeli sahillerinde bir haftada 87 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde, yaz sezonu boyunca haftanın 7 günü Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaran ekipleri, 28 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde yoğun mesai harcadı. Bu tarihler arasında can güvenliğini sağlamak amacıyla devriye faaliyetlerini sürdüren ekipler; Bayramoğlu’nda 32, Cebeci’de 27, Kumcağız’da 16, Kerpe’de 5, Darıca’da 4, Bağırganlı’da 2 ve Ereğli Kumyalı’da 1 olmak üzere boğulma tehlikesi geçiren toplam 87 kişiye zamanında müdahale etti.

Son verilerle birlikte, yaz sezonunun başlamasından bu yana Kocaeli sahillerinde KOSKEM ekiplerince boğulmaktan kurtarılan kişi sayısının 153’e ulaştığı bildirildi. Ekiplerin, muhtemel su kazalarını önlemek amacıyla riskli durumlara karşı denetimlerini sürdürdüğü ve vatandaşları güvenli yüzme alanları konusunda düzenli olarak uyardığı kaydedildi.

Kocaeli sahillerinde bir haftada 87 kişi boğulmaktan kurtarıldı 1

Kocaeli sahillerinde bir haftada 87 kişi boğulmaktan kurtarıldı 2

Kocaeli sahillerinde bir haftada 87 kişi boğulmaktan kurtarıldı 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
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