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Kocaeli sahillerinde son bir haftada 27 can kurtarıldı

Kocaeli sahillerinde görev yapan KOSKEM ekipleri, son bir haftada 27 kişiyi boğulma tehlikesinden kurtardı. Ekiplerin sezon başından bu yana kurtardığı kişi sayısı ise 527’ye ulaştı.

Kocaeli sahillerinde son bir haftada 27 can kurtarıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz boyunca yalnızca sahillerin bakım ve düzenini sağlamakla kalmadı, vatandaşların deniz keyfini güven içinde yaşayabilmesi için de yoğun mesai harcadı. Bu kapsamda faaliyet gösteren Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, sorumluluk alanlarında tehlikelere karşı sürekli teyakkuz halinde görev yaptı. Cankurtaranlar, 31 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında 27 kişiyi boğulma tehlikesinden kurtararak ailelerine ve sevdiklerine kavuşturdu.

Son bir haftada 27 kişi kurtarıldı
KOSKEM ekiplerinin haftalık verilerine göre kurtarma vakalarının büyük bölümü Kandıra sahillerinde yaşandı. Cebeci’de 24, Kumcağız’da ise 3 kişi ekiplerin zamanında müdahalesiyle boğulma tehlikesinden kurtarıldı. Darıca, Karamürsel ve Kandıra’daki diğer görev bölgelerinde ise hafta boyunca herhangi bir kurtarma vakası yaşanmadı.

Sezon boyunca 527 cana uzanan el
Yaz sezonu boyunca Kocaeli sahillerinde vatandaşların can güvenliği için görev yapan KOSKEM, sezonun sonuna yaklaşılırken önemli kurtarma başarısına imza attı. Ekipler, görev bölgelerinde bugüne kadar 527 kişiyi boğulma tehlikesinden kurtardı. KOSKEM için sahillerdeki görev yalnızca güvenlik hizmeti değil, doğrudan insan hayatına dokunan bir sorumluluk oldu.

Kocaeli sahillerinde son bir haftada 27 can kurtarıldı 1

Kocaeli sahillerinde son bir haftada 27 can kurtarıldı 2

Kocaeli sahillerinde son bir haftada 27 can kurtarıldı 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Kocaeli
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