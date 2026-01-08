Kocaeli'yi fırtına vurdu: Evlerin çatıları uçtu, vatandaş tenteyle birlikte savruldu

Kocaeli'de etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına büyük hasara yol açtı. Körfez'e bağlı Yukarı Hereke Cumhuriyet Mahallesi'nde çok sayıda evin çatısı uçtu. Hereke Kışla Düzü ve Yukarı Hereke genelinde ise sayısı henüz netleşmeyen onlarca binanın çatısı fırtınaya dayanamadı. Fırtına nedeniyle elektrik ve hatları koptu. Uçan çatı parçaları ana arterleri kapatırken, kopan elektrik tellerinin bir evin üzerine düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Ayrıca bir marketin de şiddetli rüzgar sebebiyle camı kırıldı. Dilovası'nda ise bir vatandaş kuvvetli rüzgar sebebiyle tenteyle birlikte savruldu.

Yukarı Hereke Muhtarı Abdurrahman Can, özellikle Cumhuriyet Mahallesi'nin afetten ciddi şekilde etkilendiğini belirterek, "Burada açıkça bir afet durumu var. Barınma, yol temizliği ve elektrik çalışmalarının acilen başlaması gerekiyor. Benim aracım fırtınayla sürüklendi, evimin de çatısı uçtu. Bir an önce buraya jeneratör kurulmalı" dedi.

BÖLGEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Fırtına sonrası Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, başkan yardımcıları, koordinatörler ve CHP Körfez İlçe Başkanı Yaprak Fidancı, Cumhuriyet Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi ekipleri ise yollara savrulan çatı parçalarını temizlemek için seferber oldu. Belediye çok sayıda personeli göreve çağırırken ilçede afetle ilgili çalışmalar aralıksız devam ediyor.

