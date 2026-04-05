Kocaeli’de 700 tonluk vinçle 9 saatlik gece operasyonu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Kavşağı Koridor Projesi kapsamında D-130 Karayolu’ndaki trafik düğümünü çözecek köprünün dev kirişlerini gece mesaisiyle yerleştirdi. Başkan Tahir Büyükakın’ın sosyal medyadan canlı yayınladığı çalışmada, her biri 82 ton olan 7 dev kiriş 700 tonluk vinçle 9 saatte monte edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin dört bir yanında önemli ulaşım yatırımlarına imza atan ekipler, D-130 Karayolu ile Ömer Türkçakal Bulvarı bağlantısını sağlayacak direksiyonel kavşağın en kritik aşamalarından birini geride bıraktı. Trafiğin aksamaması için gece saat 01.30’da başlayan montaj çalışmalarında, yaklaşık 80 kişilik uzman bir ekip görev aldı. Operasyon için bölgeye getirilen 700 tonluk dev vinç yardımıyla, yüksekliği 1 metre 80 santimetre, ağırlığı ise 82 ton olan 7 dev kiriş büyük bir titizlikle köprü ayaklarına yerleştirildi. Sadece 9 saat süren hummalı çalışmanın ardından güzergah, saat 10.30 sıralarında yeniden trafiğe açıldı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN CANLI YAYINLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ekiplerin gece boyunca süren zorlu mesaisini sosyal medya hesabından açtığı canlı yayınla paylaştı. Kent trafiğine nefes aldıracak bu devasa yapının yükselişi, vatandaşlar tarafından anbean takip edildi.

BÖLGE TRAFİĞİNE DERİN BİR NEFES ALDIRACAK

Toplam 862 metre uzunluğunda olan ve D-130 Karayolu ile Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinden geçen iki önemli araç köprüsünü barındıran proje, tamamlandığında bölge trafiğinde rahatlama sağlayacak.

Direksiyonel bağlantı kolu devreye girdiğinde, mevcut durumda Yuvacık Sapağı üzerinden Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nden gelen trafik akışının birleşmesiyle oluşan darboğaz ortadan kalkacak. D-130 Karayolu ile Ömer Türkçakal Bulvarı arasındaki kesişim noktası ayrıştırılarak, güzergahtaki ulaşım çok daha düzenli, güvenli ve akıcı hale getirilecek.