Kocaeli’de otoyollarda bayram tatili öncesi sakinlik yaşanıyor

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıkmaya başlarken, Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde henüz belirgin bir trafik yoğunluğu gözlemlenmedi.

Yarın başlayacak resmi tatil öncesi Kuzey Marmara ve TEM Otoyolu’ndaki araç trafiğinin normal seyrinde ilerlediği ve herhangi bir aksaklık yaşanmadığı görüldü. Muhtemel yoğunluklara karşı jandarma trafik ve Karayolları ekipleri güzergah boyunca tedbirlerini almış durumda.

Yolların açık ve akıcı olması dikkat çekerken, asıl araç yoğunluğunun bugünkü mesai bitiminin ardından akşam saatlerinde başlaması öngörülüyor.



