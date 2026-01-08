HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kocaeli’de servis minibüsü ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı

TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde servis minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kocaeli’de servis minibüsü ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda yaşandı. S.K. idaresindeki 34 LRH 551 plakalı servis minibüsü, A.C.’nin kullandığı 34 DPE 43 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Minibüste sıkışan 2 yaralı, bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sebebiyle trafik bir süre kontrollü olarak verilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli’de servis minibüsü ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı 1

Kocaeli’de servis minibüsü ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı 2

Kocaeli’de servis minibüsü ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı 3

Kocaeli’de servis minibüsü ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı 4

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağızSuriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız
Van’da ‘tefecilik’ operasyonu: 8 gözaltıVan’da ‘tefecilik’ operasyonu: 8 gözaltı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
tem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

500 bin sosyal konut çekilişinde İstanbul ve Ankara için açıklama geldi!

500 bin sosyal konut çekilişinde İstanbul ve Ankara için açıklama geldi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.